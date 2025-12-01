Biathlon Östersund è uno dei contesti preferiti da Dorothea Wierer Cinque vittorie su queste nevi!
Archiviato il “prologo” del 29-30 novembre, la Coppa del Mondo di biathlon entra nel vivo, apprestandosi ad affrontare la parte più significativa della maxi-tappa inaugurale di Östersund. Nei prossimi giorni si susseguiranno una 15 km, una sprint e un inseguimento. La cittadina svedese fa quindi il proprio ritorno in grande stile dopo aver inopinatamente segnato il passo nello scorso inverno. D’altronde, parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un appuntamento pressoché fisso, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019). 🔗 Leggi su Oasport.it
