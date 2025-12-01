Bertolucci ricorda Pietrangeli | E' stato il mio primo grande amore

AGI - "È un gran brutto lunedì. Nicola Pietrangeli è stato il nostro capitano nella prima vittoria in Coppa Davis, in Cile nel 1976, ma soprattutto è stato il primo grande giocatore italiano, recordman assoluto per quanto riguarda i match disputati in Coppa Davis, un record che nessuno potrà mai togliergli". Così, in un video pubblicato da Sport Mediaset, Paolo Bertolucci, che nel '76 vinse la Coppa Davis da giocatore, con Pietrangeli capitano. "È stato il nostro primo eroe tennistico, da ragazzini lo guardavamo giocare a bocca aperta, nel bianco e nero dei primi incontri di Davis. Nicola aveva anche una grande personalità, era un grande personaggio, che ha scritto pagine indelebili. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bertolucci ricorda Pietrangeli: "E' stato il mio primo grande amore"

