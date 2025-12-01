Bernini dà l’altolà all’università di Bologna | Il corso per gli ufficiali si farà Polemica chiusa

Il corso di filosofia per gli allievi ufficiali “si farà”. Non lascia spazio a interpretazioni la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, chiudendo il caso del no dell’università di Bologna alla proposta del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale Carmine Masiello, di avviare un corso di laurea per 10-15 giovani ufficiali dell’esercito. Motivo? Il presunto rischio di militarizzazione. Per quanto mi riguarda – dice Bernini – la polemica è chiusa. “L’importante è che il corso si faccia. Mi faccio garante della realizzazione del corso, come ha detto giustamente la presidente Meloni e in questo mi sento di rappresentare tutto il governo, l’autonomia universitaria è libertà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

