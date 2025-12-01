Bergomi sottolinea | La ThuLa è ancora la miglior coppia d’attacco per l’Inter ma mi meraviglio di una cosa
Giuseppe Bergomi ha analizzato il momento dell'attacco dell'Inter, concentrandosi sull'evoluzione tattica e sui singoli. Secondo l'ex difensore e capitano nerazzurro, la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez resta la migliore soluzione possibile, ma i loro movimenti sono mutati rispetto al passato. Oggi è spesso il "Toro" ad attaccare la palla diretta e la profondità, adattandosi a un calcio dove i difensori aggrediscono forte alle spalle.
"Tu non sei d'accordo, ma io questo lo sottoscrivo anche quest'anno", ha detto Del Piero a Bergomi che replicato: "No, l'Inter è ..."