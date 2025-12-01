Bergomi sottolinea | La ThuLa è ancora la miglior coppia d’attacco per l’Inter ma mi meraviglio di una cosa

Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, si è soffermato sul momento dell’attacco dei nerazzurri dopo la vittoria contro il Pisa. Dagli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha analizzato il momento dell’attacco dell’Inter, concentrandosi sull’evoluzione tattica e sui singoli. Secondo l’ex difensore e capitano nerazzurro, la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez resta la migliore soluzione possibile, ma i loro movimenti sono mutati rispetto al passato. Oggi è spesso il “Toro” ad attaccare la palla diretta e la profondità, adattandosi a un calcio dove i difensori aggrediscono forte alle spalle. 🔗 Leggi su Internews24.com

