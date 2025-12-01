Bergomi perplesso | Su Yildiz sono certo ma la Juventus è una squadra che mi inganna Non ho capito se…

Bergomi perplesso: «Su Yildiz sono certo ma la Juventus è una squadra che mi inganna. Non ho capito se.». Le parole dell’ex difensore. Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la vittoria sofferta della Juventus contro il Cagliari. Il suo giudizio sulla squadra di Luciano Spalletti è caratterizzato da una grande incognita: il potenziale massimo della squadra è stato raggiunto, oppure i bianconeri sono in grado di offrire molto di più? Un potenziale ingannevole: il dubbio di Bergomi. Bergomi ha espresso una sensazione di perplessità riguardo al livello di gioco espresso dalla Juventus in questo momento della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bergomi perplesso: «Su Yildiz sono certo ma la Juventus è una squadra che mi inganna. Non ho capito se…»

Leggi anche questi approfondimenti

Bergomi: "Non ho capito se la Juve sta andando al massimo delle sue potenzialità o se può fare di più" - Intervenuto negli studi di "Sky Sport", Beppe Bergomi, ex difensore di Inter e nazionale azzurra tra le altre, si sofferma sul successo della Juventus sul Cagliari nell'ultima ... Come scrive tuttojuve.com

Bergomi: “Yildiz non ha fatto una buona partita a Firenze. Seguono Spalletti ma alla Juventus manca…” - Beppe Bergomi, nel corso di Sky Sport Calcio Club, ha parlato del monento che vive la Juventus. Da tuttojuve.com

Bergomi: "Il Napoli è tornato ed è più forte dell'anno scorso". VIDEO - Nel VIDEO Bergomi analizza a Sky Calcio Club la crescita del Napoli nelle ultime partite, dove ha raccolto tre vittorie consecutive contro Atalanta, Qarabag e Roma: "Nelle difficoltà Conte ha trovato ... Secondo sport.sky.it

Bergomi a Del Piero: “Non alzare la voce” - Da 4 anni dico che l'Inter non è la più forte e infatti i risultati dicono che ho ragione io”. Riporta repubblica.it

Bergomi contro Del Piero, lite in diretta a Sky. L'ex Inter: «Urli per avere ragione, rispetta il mio pensiero». Alex risponde così - Ieri, domenica 26 ottobre, Beppe Bergomi e Alex Del Piero si sono sfidati in diretta tv, con toni decisamente sopra le righe. Riporta leggo.it

Caressa, Bergomi, Di Canio: gomitata e rigore, regole che si allargano e si restringono con la Juve - Ad analizzare la prova di Verona della Juve è Marchegiani: “Ha pagato la stanchezza mentale di due partite dispendiose, finite nel migliore dei modi per come si erano messe entrambe e non è una ... Riporta tuttosport.com