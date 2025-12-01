Bergomi | Il Napoli di oggi è più forte di quello dell’anno scorso

Nel dibattito post–Roma-Napoli andato in onda a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Bergomi: “Il Napoli di oggi è più forte di quello dell’anno scorso”

Altre letture consigliate

Non si è tirato indietro Beppe Bergomi anzi, in diretta tv a Sky ha sentenziato su Antonio Conte e sul Napoli vittorioso contro la Roma - facebook.com Vai su Facebook

Bergomi: "Il Napoli è tornato ed è più forte dell'anno scorso". VIDEO #SkySport #Napoli #SerieA Vai su X

Bergomi è una sentenza sul Napoli di Conte: “È tornato e adesso è più forte dell’anno scorso” - Beppe Bergomi ha spiegato da dove nasce il cambiamento vincente del Napoli post sosta: "Nelle difficoltà Antonio Conte ha trovato delle soluzioni ... Riporta fanpage.it

Bergomi: "Il Napoli è tornato ed è più forte dell'anno scorso". VIDEO - Nel VIDEO Bergomi analizza a Sky Calcio Club la crescita del Napoli nelle ultime partite, dove ha raccolto tre vittorie consecutive contro Atalanta, Qarabag e Roma: "Nelle difficoltà Conte ha trovato ... Si legge su sport.sky.it

Sky, Bergomi: “Il Napoli è tornato e più forte dell’anno scorso, vi spiego" - Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma: "Il Napoli è tornato, l’abbiamo visto ... Come scrive tuttonapoli.net