Bergamo- Messina donna perseguitata sui social Arrestato un 56enne

Ecodibergamo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CASO. Una 55enne bergamasca ha denunciato atti persecutori da parte di un 56enne di Messina conosciuto sui social: continue chiamate, messaggi e video minacciosi, anche realizzati con IA. Ora l’uomo è in carcere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo messina donna perseguitata sui social arrestato un 56enne

© Ecodibergamo.it - Bergamo- Messina, donna perseguitata sui social. Arrestato un 56enne

Scopri altri approfondimenti

bergamo messina donna perseguitataBergamo- Messina, donna perseguitata sui social. Arrestato un 56enne - Una 55enne bergamasca ha denunciato atti persecutori da parte di un 56enne di Messina. Secondo ecodibergamo.it

bergamo messina donna perseguitataStalking Bergamo, conosce un uomo online che poi la perseguita per mesi. Ora è stato arrestato, è in carcere - Un 56enne di Messina è finito agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti di una 55enne residente in provincia di Bergamo, con la quale non aveva mai avuto contatti diretti di persona ... Da bergamo.corriere.it

bergamo messina donna perseguitataStalking nei confronti di una donna di Bergamo: messinese in carcere - A seguito della prima denuncia, è scattata subito la misura di prevenzione personale dell’ammonimento a carico del 56enne messinese, il quale nonostante l’avvertimento, ha comunque ripreso le condotte ... Riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Messina Donna Perseguitata