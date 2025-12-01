Bergamo- Messina donna perseguitata sui social Arrestato un 56enne

IL CASO. Una 55enne bergamasca ha denunciato atti persecutori da parte di un 56enne di Messina conosciuto sui social: continue chiamate, messaggi e video minacciosi, anche realizzati con IA. Ora l’uomo è in carcere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo- Messina, donna perseguitata sui social. Arrestato un 56enne

