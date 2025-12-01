Benvenuto dicembre | immagini e gif da condividere
Il 1° dicembre segna l’inizio del countdown verso le attese festività natalizie e la chiusura dell’anno. Per molti è il mese dei bilanci, dei dolci ricordi, dei momenti lieti da vivere in famiglia ma anche della. speranza di voltare pagina se l’anno che va a concludersi ha lasciato profonde ferite. Nel calendario romano era il decimo mese dell’anno. Nel calendario romano, fino al 46 a. c., era il decimo mese con l’anno che iniziava a marzo. Con la riforma di Giulio Cesare furono introdotti luglio, in suo onore, e agosto nel nome di Ottaviano Augusto. In occidente dal 1582 è in vigore il calendario gregoriano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Benvenuto Dicembre Auguro a tutti un mese di Luce, Speranza E Gioia #theskylarksdream #Dicembre2025 #benvenutodicembre #buondicembreatutti #felicedicembre #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Benvenuto Dicembre! Un mese di magia, luci e nuovi inizi, IMMAGINI, FRASI, VIDEO da condividere sui social - Con l’arrivo di questo mese speciale, entriamo ufficialmente nel periodo più magico dell’anno. Da strettoweb.com
Buona festa dell’Immacolata 2023: immagini e Gif per gli auguri dell’8 dicembre - Oggi, 8 dicembre, è il giorno zero per i preparativi, ma non solo, il mondo cattolico festeggia infatti l’Immacolata Concenzione. Da fanpage.it
AUGURI SANTA LUCIA, OGGI 13 DICEMBRE 2023/ Frasi e filastrocche per questa giornata speciale - Auguri Santa Lucia, oggi 13 dicembre 2023, scopriamo insieme tante frasi e tante filastrocche per questa giornata speciale di festa: ecco un bel po' di esempi ad hoc Fra le tante frasi d’auguri per ... Secondo ilsussidiario.net