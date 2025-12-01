Benvenuto dicembre | immagini e gif da condividere

Il 1° dicembre segna l’inizio del countdown verso le attese festività natalizie e la chiusura dell’anno. Per molti è il mese dei bilanci, dei dolci ricordi, dei momenti lieti da vivere in famiglia ma anche della. speranza di voltare pagina se l’anno che va a concludersi ha lasciato profonde ferite. Nel calendario romano era il decimo mese dell’anno. Nel calendario romano, fino al 46 a. c., era il decimo mese con l’anno che iniziava a marzo. Con la riforma di Giulio Cesare furono introdotti luglio, in suo onore, e agosto nel nome di Ottaviano Augusto. In occidente dal 1582 è in vigore il calendario gregoriano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

