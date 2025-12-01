Benvenuta Gloria l’amore raddoppia Il volto di Canale 5 è mamma bis | le foto della figlia

L’annuncio che il volto di Canale 5 ha scelto di condividere arriva attraverso i social e si trasforma subito in una notizia capace di attraversare la rete: l’ex velina di Striscia la Notizia è diventata mamma per la seconda volta, accogliendo la piccola Gloria, nata il 28 novembre. Una gioia che si inserisce in un percorso familiare costruito negli anni insieme al marito Giacomo, di 14 anni più grande, compagno da quasi un decennio e sposato lo scorso aprile. La coppia era già genitrice di Vittoria, che il 15 gennaio compirà 6 anni, e che da oggi si prepara a vivere il ruolo di sorella maggiore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it