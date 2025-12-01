Personaggi tv. . Un volto noto di Canale 5, tra i simboli di garbo e leggerezza del piccolo schermo, ha affidato ai social un annuncio dolcissimo e toccante. Il 28 novembre è nata la secondogenita, Gloria. La notizia, condivisa con i follower in prima persona, si è diffusa rapidamente, raccogliendo migliaia di reazioni e messaggi di affetto. Un racconto intimo e commovente, dal taglio spontaneo, che ha trasformato un momento privato in una celebrazione condivisa con la sua community digitale. Leggi anche: Nicola Pietrangeli, la rivelazione dell’ex Licia Colò: cosa le ha detto prima di morire Leggi anche: “Un nuovo progetto per lei”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Benvenuta Gloria!”. Il noto volto di Canale 5 è di nuovo mamma