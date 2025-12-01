Benevento ogni maledetto…lunedì | ora serve essere squadra e difendere quel centimetro
Tempo di lettura: 2 minuti Con la capolista Catania già pronta con i popcorn in mano per godersi Benevento-Salernitana, è proprio la compagine giallorossa quella che rischia di più nel big match del “Ciro Vigorito”. Pur senza brillare, gli etnei sabato hanno fatto il proprio dovere e sono in testa a +3 sui granata e +5 sul Benevento, chiamato a dare un segnale importante al campionato. Calendario alla mano, dopo stasera all’appello mancheranno ancora 22 partite. Un numero enorme e che lascerebbe ampi margini di recupero alla Strega anche in caso di una serata nefasta, ma è un messaggio chiaro quello che si aspettano i tifosi dal derby: il Benevento c’è e non ha nulla da invidiare a Catania e Salernitana, anche se le cose non sono andate come ci si aspettava ad agosto almeno lontano dal “Ciro Vigorito”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
. . Il Benevento 5 si unisce alla voce di chi ogni giorno combatte contro ogni forma di violenza sulle donne. Lo sport ci insegna il rispetto, il coraggio e la forza di rialzarsi: valori che oggi vogliamo condividere con ancora più fer - facebook.com Vai su Facebook
Cinghiali a Benevento, danni e pericoli: «Serve intervento drastico» - Conoscere a fondo i problemi causati dai cinghiali nel Sannio e valutare ogni possibile intervento, potenziando quelli già in atto per ridurne la pericolosità. ilmattino.it scrive
Benevento, marciapiedi off-limits: «Serve più manutenzione» - Un problema vecchio di anni per alcune zone sul quale è pronta a battersi l'opposizione a palazzo Mosti in ... Secondo ilmattino.it
Trapani, Aronica pronto per il Benevento: "Serve continuità, abbiamo avuto risultati altalenanti" - In vista della sfida contro il Benevento, il tecnico del Trapani Salvatore Aronica ha commentato in conferenza: "Una partita importantissima, il Benevento è capolista con tanti punti di vantaggio. Riporta tuttomercatoweb.com