Tempo di lettura: 2 minuti Con la capolista Catania già pronta con i popcorn in mano per godersi Benevento-Salernitana, è proprio la compagine giallorossa quella che rischia di più nel big match del “Ciro Vigorito”. Pur senza brillare, gli etnei sabato hanno fatto il proprio dovere e sono in testa a +3 sui granata e +5 sul Benevento, chiamato a dare un segnale importante al campionato. Calendario alla mano, dopo stasera all’appello mancheranno ancora 22 partite. Un numero enorme e che lascerebbe ampi margini di recupero alla Strega anche in caso di una serata nefasta, ma è un messaggio chiaro quello che si aspettano i tifosi dal derby: il Benevento c’è e non ha nulla da invidiare a Catania e Salernitana, anche se le cose non sono andate come ci si aspettava ad agosto almeno lontano dal “Ciro Vigorito”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Benevento, ogni maledetto…lunedì: ora serve essere squadra e difendere quel "centimetro"