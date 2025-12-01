impatto della pandemia sulle riprese di It: Welcome to Derry. Le restrizioni e le interruzioni causate dalla pandemia hanno comportato numerose difficoltà nella produzione di It: Welcome to Derry. Problemi di continuità, cambiamenti climatici e modifiche nel cast hanno reso il processo di realizzazione estremamente complesso per gli organizzatori. sofferenze legate alle riprese. La sequenza delle stagioni è stata afflitta da continui cambiamenti, poiché si sono dovute inserire nuove parti nel progetto originario. Le stagioni sono state modificate, trasformando una produzione principalmente estiva in una più autunnale o invernale, creando sfide logistiche e di coerenza narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Benedizione per l’attore di derry rendendo la lotta di hollywood un’opportunità