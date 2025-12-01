Bellezza a portata di caffè Le creazioni d’autore nei locali della città

Un Natale che profuma di pasticceria, di passeggiate tra le vetrine illuminate e, soprattutto, di arte. È questo lo spirito di “ Colorful Christmas “, la nuova iniziativa promossa dal consigliere provinciale Massimiliano Longo assieme a Patrizia Portalupi, presidente del Circolo Arti Figurative, che trasforma la città in una galleria diffusa. Un progetto semplice eppure ambizioso: portare l’arte là dove scorre la vita quotidiana, tra una commissione e un caffè, nel periodo più suggestivo dell’anno. "È la conferma – sottolinea Portalupi – che far dialogare l’arte con la vita di tutti i giorni è possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

