Bella dentro | l' invito a non dimenticare che anche nei luoghi più difficili c’è sempre una luce che merita di essere riaccesa

Chietitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un invito a non dimenticare che, anche nei luoghi più difficili, c’è sempre una luce che merita di essere riaccesa. Questo il senso di “Bella dentro”: il progetto promosso dalla garante de detenuti della Regione Abruzzo Monia Scalera nel carcere di Chieti conclusosi il 30 novembre.È stato un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

