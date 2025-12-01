Belgio polemica a Bruxelles per il presepe senza volto
A Bruxelles è esplosa una viva polemica attorno al presepe installato nella Grand Place. L’opera, collocata accanto al grande albero di Natale, raffigura la tradizionale scena della Natività, ma con una scelta artistica che ha diviso l’opinione pubblica: al posto dei volti di Gesù Bambino, Maria, Giuseppe e dei Re Magi, l’artista Victoria-Maria Geyer ha inserito semplici sfere di stoffa, rendendo tutti i personaggi senza volto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
