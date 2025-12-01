Belgio | ‘con uso di asset russi rischio bancarotta’

''se la Russia ci porta in tribunale avrà tutte le possibilità di vincere e noi non saremo in grado di rimborsare questi 200 miliardi''.

