La recente apparizione pubblica di Belen Rodriguez ha sollevato forte preoccupazione tra i fan, dopo un episodio che l’ha vista visibilmente provata durante un evento ufficiale. Nel corso di un’intervista, la conduttrice argentina è apparsa in evidente difficoltà, faticando a mantenere lucidità e a esprimersi con chiarezza. Un momento che ha acceso i riflettori sul suo stato di salute e sulle fragilità psicologiche che lei stessa ha scelto di raccontare con trasparenza. Leggi anche: Belen sta male: assente a Domenica In, cosa sta succedendo alla conduttrice Belen non ha nascosto di attraversare una fase complessa, segnata da attacchi di panico ricorrenti e da un abuso di calmanti che avrebbe contribuito a complicare ulteriormente la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Belen sta male, parla Selvaggia Lucarelli: cosa sta succedendo