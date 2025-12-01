BCC di Barlassina | premiati i talenti professionali
Una mattinata all’insegna della valorizzazione del talento giovanile e della formazione professionale quella di sabato 15 novembre, presso l’Azienda Speciale di Formazione – Scuola Paolo Borsa di Monza. Qui si è svolta la cerimonia di premiazione del progetto “ Scuolavoro ”, iniziativa promossa dalla BCC di Barlassina per rafforzare il legame tra scuola, mondo del lavoro artigiano e sviluppo del territorio. Protagonisti dell’evento sono stati 29 studenti tra i 14 e i 18 anni, provenienti dalle quattro scuole professionali coinvolte: la stessa Scuola Paolo Borsa, l’E.C.Fo.P. – Ente Cattolico Formazione Professionale, l’Accademia Professionale PBS e il Centro di Formazione Professionale Unione Artigiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
