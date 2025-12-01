Batosta Juventus dopo l’infortunio di Vlahovic è arrivata la terribile notizia
Brutte notizie in casa Juventus. Durante la partita contro il Cagliari, Dusan Vlahovic è uscito dal campo in lacrime, preoccupando tifosi e società. L’infortunio alla gamba sinistra dell’attaccante serbo sembra più serio del previsto, come confermato dagli approfondimenti effettuati presso il J Medical. Secondo le prime valutazioni, Vlahovic potrebbe essere costretto a un lungo stop, che potrebbe arrivare fino a tre mesi, con un impatto significativo sul calendario della squadra. Tuttavia, saranno necessari ulteriori controlli medici per definire con precisione i tempi di recupero. Il club bianconero ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si parla di una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
