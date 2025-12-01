Bastoni promosso da Huijsen nel classico gioco social | l’interista perde solo un confronto
Inter News 24 In uno dei più classici giochi social, Bastoni è stato indicato tra i migliori difensori in circolazione da Huijsen. L’interista perde solo un confronto. Dean Huijsen, giovane e promettente difensore centrale olandese cresciuto nel vivaio della Juventus, ha preso parte a un popolare gioco social che mette a confronto i difensori più quotati dei grandi club europei. Il challenge ha visto l’ex canterano bianconero scegliere progressivamente il suo preferito in una serie di duelli diretti. Tra i protagonisti di queste sfide di alto livello è spuntato anche il nome di Alessandro Bastoni, il talentuoso difensore italiano in forza ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
