Basta sono stufo Can Yaman lo dice così | le sue parole a sorpresa

Thesocialpost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore e modello turco Can Yaman, 36 anni, nato a Suadiye, quartiere di Istanbul, racconta una storia personale che sembra uscita da un romanzo. Prima di diventare una star internazionale, era un giovane avvocato appena entrato alla Price Waterhouse Coopers, dopo una brillante laurea in Giurisprudenza. La sua carriera cambia direzione durante un matrimonio a Mosca, dove viene notato quasi per caso da alcuni addetti ai lavori. Una piccola parte in tv, accettata quasi per gioco, diventa la scintilla che lo porta a comprendere quanto fosse infelice dietro un computer e quanto desiderasse cambiare vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

basta sono stufo can yaman lo dice cos236 le sue parole a sorpresa

© Thesocialpost.it - “Basta, sono stufo”. Can Yaman lo dice così: le sue parole a sorpresa

Altre letture consigliate

Basta, sono stufo della gente sempre stufa di tutto - Sono stufo di essere troppo spesso chiamato alle urne, ben sapendo che il voto ormai rappresenta solo un atto di assenso su quanto i partiti hanno preventivamente stabilito. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Basta Sono Stufo Can