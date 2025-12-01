Basket | le due facce dell’Italia da Tortona a Klaipeda
Italia davvero a due facce, quella che si è vista tra Tortona e Klaipeda nella prima finestra delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Gruppo nuovo, con tutte le incertezze del caso e anche con coach Luca Banchi a dover gestire varie difficoltà nella sfida all’Islanda, qualche giorno in più d’esperienza e l’innesto di Nico Mannion in Lituania. I risultati sono stati opposti, anche se con un denominatore comune: la fine dell’ultimo quarto. L’Italia si è trovata avanti sia con l’Islanda che con la Lituania, ma nel finale di gara con gli islandesi ha pagato una certa dose di fatica fatta per rientrare più e più volte. 🔗 Leggi su Oasport.it
