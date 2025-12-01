basket il galli batte viterbo

Arezzo, 01 dicembre 2025 – Dopo un primo tempo difficile, Polisportiva Galli esce nella ripresa con una marcia differente e spinta dai 21 punti di Ilaria Bernardi infila la sesta vittoria consecutiva contro Viterbo che permette alla squadra di coach Garcia di rimanere nel gruppo di squadre al comando della classifica del girone A. Avvio di gara di marca ospite, con Bernardi protagonista nel 2-6 iniziale. Cutrupi e Bardarè replicano per le locali (10-8), ma è l’equilibrio a regnare con Ngamene autrice del 12-12. Puggioni sale in cattedra con due canestri in fila, mentre sono Cutrupi e Gionchille a firmare il 21-18 alla prima sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

