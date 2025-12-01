Basket femminile le migliori italiane dell’ottava giornata di A1 Conte e Attura decisive bene anche Madera e Cubaj

Altro weekend da mandare in archivio per la Serie A1 di basket femminile con l’ ottava giornata disputata per la regular season 2025-2026, dove le giocatrici italiane si son messe nuovamente in evidenza risultando anche decisivi per le sorti delle squadre in cui militano: andiamo a scoprirle quindi insieme. Anastasia Conte trascina la Bertram Derthona Tortona contro Panthers Roseto (86-77) con 22 punti, con Lucrezia Poser e Giulia Moroni che mettono a referto 6 punti tra le fila delle abruzzesi. 12 punti di Martina Spinelli nel successo casalingo della Dinamo Sassari sull’O.ME.P.S. Battipaglia (86-72), con Raffaella Potolicchio ultima ad arrendersi per le campane con 20 punti al pari di Francesca Baldassare (15). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Conte e Attura decisive, bene anche Madera e Cubaj

