Le Final Eight della Coppa Italia di basket femminile, sia per la Serie A1 sia per la Serie A2, hanno trovato la loro sede. A renderlo noto è stata la stessa Lega Basket Femminile ufficializzando che sarà la Cittadella dello Sport di Tortona a far da teatro all’assegnazione dei trofei. Si giocherà dal 3 al 6 gennaio 2026, in quella che – inaugurata da poco – è una struttura avveniristica, che di recente peraltro ha visto anche la nazionale maschile di Luca Banchi iniziare (seppur con una sconfitta) il suo percorso di qualificazione ai Mondiali 2027; con la sfida contro l’Islanda. Saranno 16 le squadre coinvolte, per un totale 14 partite complessive fra Serie A1 e Serie A2: “La Coppa Italia di Serie A1 e la Coppa Italia di Serie A2 – ha affermato il presidente della Lega Basket Femminile, Massimo Protani – tornano a disputarsi in un’unica grande manifestazione nello splendido scenario della Cittadella dello Sport, che è già un punto di riferimento dell’intero panorama sportivo italiano”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la Coppa Italia trova la sede per le Final Eight

