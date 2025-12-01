Basket a Pisa il CUS perde ma avvicina nel finale la capolista Grosseto in DR1

Pisa, 1 dicembre 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, in casa contro la capolista Grosseto, nel campionato di Divisione Regionale 1. Gli uomini di Giuntoli, dopo un avvio disastroso, non hanno però mai mollato e, nella ripresa, giocando finalmente per linee interne, hanno gradatamente ridotto lo svantaggio, riaprendo il match a 3’ dalla fine.. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Colombini, Spagnolli, Malfatti e Giannelli, il quintetto universitario va subito sotto (0-5), trova 5 punti con Malfatti (1 tripla) che riaprono il match (5-8), ma un parziale di 16-0 di Grosseto chiude già di fatto il primo quarto, se ci eccettuano due canestri gialloblù con Ricci e Spagli (9-26). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, a Pisa il CUS perde ma avvicina nel finale la capolista Grosseto, in DR1

