Bartesaghi tra ambizioni crescita e sogni | Spero di diventare una bandiera del Milan

Davide Bartesaghi è uno di quei giovani che quando parla trasmette concretezza e lucidità. Niente frasi fatte, niente proclami fuori luogo. Solo la maturità di saper riconoscere da dove si viene e dove si vuole arrivare. Nella giornata odierna, in occasione dei 15 anni di Radio Sportiva, l’attuale esterno sinistro del Milan, ha parlato ai suoi microfoni ribadendo le proprie ambizioni ed un profondo legame con la maglia che indossa. Diversi i temi trattati, dalla sua esperienza prima nel Milan Futuro, poi l’arrivo in prima squadra. E ancora il momento di grande forma che attualmente sta vivendo, le prospettive di questa squadra e qualche aneddoto del Bartesaghi bambino e sognatore. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Bartesaghi tra ambizioni, crescita e sogni: “Spero di diventare una bandiera del Milan”

