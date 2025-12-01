Bartesaghi | Spero di diventare una bandiera del Milan Scudetto? Obiettivo ma è presto

Il giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare fisso nell'11 del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva: le sue parole sul Milan, sullo scudetto e tanto altro.

Bartesaghi: "Spero di diventare una bandiera del Milan. E' ancora presto per pensare allo scudetto, ma è uno dei nostri obiettivi" - Davide Bartesaghi ha rilasciato queste parole ai microfoni di Radio Sportiva che oggi compie 15 anni: Sul Milan Futuro: "L'anno scorso nel Milan Futuro mi è servito ...