Bartesaghi lancia la sfida | Scudetto? Presto per pensarci ma è un nostro obiettivo! Allegri mi aiuta
Inter News 24 Il terzino del Milan, Davide Bartesaghi, ha risposto così ad una domanda relativa all’obiettivo scudetto per la squadra di Allegri. Ospite ai microfoni di Radio Sportiva, Davide Bartesaghi ha fatto il punto sulla stagione del Milan. Il giovane laterale rossonero, pur predicando prudenza visto che il campionato è ancora lungo, non ha nascosto le ambizioni della squadra. Il classe 2005 ha confermato che lo Scudetto rappresenta un obiettivo concreto per il gruppo, al pari del piazzamento in zona Champions League, rimandando però ogni discorso definitivo al mese di marzo. LEGGI ANCHE: Milan Lazio, finale polemico: Ordine difende la decisione sull’episodio del rigore Il difensore si è poi soffermato sul suo rapporto con Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com
