Bartesaghi boom | ora la difesa del Milan è davvero un muro

Il classe 2005 da Milan Futuro al posto da titolare. E intanto Tomori, Gabbia e Pavlovic non sbagliano più nulla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bartesaghi boom: ora la difesa del Milan è davvero un muro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Notizie Milan - Derby DERBY BOOM! RABIOT C'È, ANSIA GIMENEZ Il Milan si prepara per il Derby di domenica e arrivano notizie decisive da Milanello! Adrien Rabiot è COMPLETAMENTE RECUPERATO dalla lesione al soleo e si è allenato regol - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta: "Il baby e i giganti. Bartesaghi boom e adesso la difesa è davvero un muro" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul rendimento difensivo del Milan: "Il baby e i giganti. Come scrive milannews.it

Bartesaghi boom: dal Milan Futuro al posto da titolare a sinistra - Dopo l'addio in estate di Theo Hernandez, il Milan è andato a prendere dal Brighton Pervis Estupinan, che sarebbe dovuto essere il nuovo esterno sinistro titolare del Diavolo. Scrive milannews.it

barte e milan futuro - E intanto Tomori, Gabbia e Pavlovic non sbagliano più nulla ... Secondo gazzetta.it