Barriere architettoniche in condominio | quando i lavori sono sempre consentiti

Eliminare una barriera architettonica in condominio non è solo una questione di comodità, ma un diritto. Un diritto che negli anni si è consolidato, si è fatto strada tra norme, sentenze e riforme, fino a diventare un vero e proprio principio cardine della vita condominiale: l’accessibilità non può essere ostacolata, se l’intervento non mette a rischio la stabilità o la sicurezza dell’edificio. Ma cosa significa davvero? E quali limiti devono essere rispettati quando si parla di rampe, ascensori, montacarichi o piattaforme per agevolare chi ha difficoltà di mobilità? Vediamo. Il principio: eliminare le barriere è un diritto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

