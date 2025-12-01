Barriere architettoniche a scuola Dal Comune 11 milioni per abbatterle

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 11 milioni di euro da dedicare a interventi straordinari per il superamento delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza di solai e al ripristino di manti e coperture nelle scuole. Il Comune di Milano conferma così l’impegno negli investimenti sulla manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia scolastica della città. La Giunta di Palazzo Marino, in queste settimane, ha dato il via libera per la sottoscrizione di nuovi accordi quadro. Tra gli ultimi deliberati, un accordo del valore di 3,5 milioni di euro, risorse che saranno destinate a interventi straordinari manutentivi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli edifici scolastici da parte di bambini, bambine, famiglie e comunità scolastica rimuovendo barriere architettoniche e prevedendo anche eventuali nuovi impianti e migliorie a seconda delle necessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

barriere architettoniche a scuola dal comune 11 milioni per abbatterle

© Ilgiorno.it - Barriere architettoniche a scuola. Dal Comune 11 milioni per abbatterle

Approfondisci con queste news

barriere architettoniche scuola comuneBarriere architettoniche a scuola. Dal Comune 11 milioni per abbatterle - Circa 11 milioni di euro da dedicare a interventi straordinari per il superamento delle barriere architettoniche, alla messa in ... Segnala ilgiorno.it

barriere architettoniche scuola comuneBarriere architettoniche nelle scuole, 18,6 milioni di euro per abbatterle - Cliccando su "Accetto", acconsenti all'utilizzo dei cookie in conformità alla nostra ... Secondo edilportale.com

Le scuole diventano più accessibili. Via tutte le barriere architettoniche - L’amministrazione comunale ha infatti ottenuto dalla Regione Umbria un finanziamento per l’abbattimento ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Barriere Architettoniche Scuola Comune