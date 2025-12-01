Circa 11 milioni di euro da dedicare a interventi straordinari per il superamento delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza di solai e al ripristino di manti e coperture nelle scuole. Il Comune di Milano conferma così l’impegno negli investimenti sulla manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia scolastica della città. La Giunta di Palazzo Marino, in queste settimane, ha dato il via libera per la sottoscrizione di nuovi accordi quadro. Tra gli ultimi deliberati, un accordo del valore di 3,5 milioni di euro, risorse che saranno destinate a interventi straordinari manutentivi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli edifici scolastici da parte di bambini, bambine, famiglie e comunità scolastica rimuovendo barriere architettoniche e prevedendo anche eventuali nuovi impianti e migliorie a seconda delle necessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barriere architettoniche a scuola. Dal Comune 11 milioni per abbatterle