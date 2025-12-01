Barella secondo in questa statistica di A | solo Nico Paz ha fatto meglio

Barella. Nicolò Barella ha ritrovato la sua versione migliore proprio nel momento in cui l’ Inter ne aveva più bisogno. Dopo un avvio di stagione al di sotto degli standard a cui aveva abituato, il vice-capitano nerazzurro ha progressivamente alzato il ritmo, tornando a essere il motore pulsante della squadra di Chivu. La sua crescita non è solo tecnica, ma soprattutto di leadership. Il match contro il Pisa ha rappresentato la conferma definitiva del suo stato di forma. Barella ha dominato la zona centrale del campo, incidendo in entrambe le fasi e mettendo la sua firma con un assist decisivo per il gol del 2-0 di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it