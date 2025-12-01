Barcellona–Atletico Madrid | sfida ad alta quota che pesa sulla corsa alla Liga

Al Camp Nou (o meglio, nel “nuovo” stadio di casa dei blaugrana) va in scena una delle partite più attese della stagione: Barcellona–Atletico Madrid, incrocio delicatissimo nella corsa al titolo e banco di prova per le ambizioni di entrambe le squadre. Si affrontano due filosofie quasi opposte: il possesso e la creatività del Barça contro l’organizzazione granitica e le ripartenze letali dell’Atletico di Simeone, sempre pronto a trasformare le grandi notti in battaglie di nervi. Come arriva il Barcellona. Il Barcellona vive una stagione di transizione, sospeso tra la volontà di tornare dominatore in Liga e le fragilità di una rosa ancora in cerca di equilibrio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

