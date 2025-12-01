Barcellona – Atletico Madrid in tv e in streaming | dove vedere il big match della Liga
Roma, 1 dicembre 2025 – Aria di big match in Liga: domani alle 21 scenderanno in campo Barcellona e Atletico Madrid per l'anticipo della diciannovesima giornata di campionato, che si giocherà nel weekend dell'11 gennaio. In queste date, i blaugrana e i colchoneros saranno impegnati in Supercoppa spagnola insieme a Real Madrid e Athletic Bilbao, perciò le gare che vedranno impegnate queste squadre si disputeranno domani. Al Camp Nou, quindi, andrà in scena la gara tra Barcellona e Atletico Madrid, due squadre in forma separate da soli 3 punti. Flick e i suoi sono saliti in cima alla classifica dopo il terzo pareggio consecutivo del Real Madrid e sono reduci da quattro vittorie nelle ultime quattro gare, l'ultima delle quali contro l'Alaves. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il crollo emotivo di Hansi Flick durante Barcellona-Atletico. Il retroscena sulle espulsioni in panchina e le parole di Raphinha
In occasione della sfida di Champions League contro l'Atletico, gli #InterClub di Madrid e Barcellona hanno incontrato il Presidente e CEO Giuseppe Marotta e la Legend nerazzurra Walter Zenga
