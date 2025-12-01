Barbara D’Urso trash? Selvaggia Lucarelli faceva la fila per andare nei suoi programmi! | ecco chi l’ha detto

Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito su Barbara D’Urso, spesso etichettata come volto del “trash” televisivo. A intervenire con decisione è stata Rossella Erra, che in un’intervista non ha soltanto difeso la conduttrice campana, ma ha anche tirato in ballo il passato televisivo di Selvaggia Lucarelli. Un intervento che ha immediatamente fatto rumore, soprattutto perché tocca un tema particolarmente sentito: il confine tra critica e memoria selettiva nel mondo dello spettacolo. E le parole di Erra non hanno lasciato spazio a interpretazioni. Rossella Erra smaschera Selvaggia Lucarelli? Ecco che ha detto sul passato da Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - «Barbara D’Urso trash? Selvaggia Lucarelli faceva la fila per andare nei suoi programmi!»: ecco chi l’ha detto

