Barbara D’Urso | Sono molto affaticata fisicamente ma sono una guerriera Tutta la mia vita è fondata sulla felicità dei miei figli

Vanityfair.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice ha ripercorso i suoi ultimi mesi e la scelta di partecipare a Ballando con le Stelle. Oggi è single. «Se arrivasse il principe azzurro? Ma magari! Ma dove sta? Uno che sia intrigante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

barbara d8217urso sono molto affaticata fisicamente ma sono una guerriera tutta la mia vita 232 fondata sulla felicit224 dei miei figli

© Vanityfair.it - Barbara D’Urso: «Sono molto affaticata fisicamente, ma sono una guerriera. Tutta la mia vita è fondata sulla felicità dei miei figli»

Contenuti che potrebbero interessarti

Barbara D’Urso: «Sono una guerriera, Ballando è il posto giusto per ritrovare il mio pubblico» - Ospite a Domenica In su Rai1, Barbara D’Urso si è raccontata a Mara Venier in una lunga intervista tra carriera e vita privata: “Sto bene, sono molto affaticata fisicamente, ... Riporta ilmessaggero.it

Barbara D’Urso: «Ho tanta rabbia dentro: negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita» - A sostenerla in questa nuova avventura c’è Milly Carlucci, che l’ha voluta a tutti i costi nonostante – racconta – ... Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Sono Molto