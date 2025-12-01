Barbara D’Urso | Sono molto affaticata fisicamente ma sono una guerriera Tutta la mia vita è fondata sulla felicità dei miei figli

La conduttrice ha ripercorso i suoi ultimi mesi e la scelta di partecipare a Ballando con le Stelle. Oggi è single. «Se arrivasse il principe azzurro? Ma magari! Ma dove sta? Uno che sia intrigante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Barbara D’Urso: «Sono molto affaticata fisicamente, ma sono una guerriera. Tutta la mia vita è fondata sulla felicità dei miei figli»

Contenuti che potrebbero interessarti

Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: liti, querele (e l'ex fidanzato Vicky Gitto «in comune») - facebook.com Vai su Facebook

Mariotto: “Ho saputo che devi fare un programma al posto della Carrà” Barbara D’Urso: “Grazie per l’augurio, ma questa cosa della Carrà non mi risulta. Questa settimana sono state scritte delle cose non vere. Io potrei essere il mignolo di Raffaella” #Ballando Vai su X

Barbara D’Urso: «Sono una guerriera, Ballando è il posto giusto per ritrovare il mio pubblico» - Ospite a Domenica In su Rai1, Barbara D’Urso si è raccontata a Mara Venier in una lunga intervista tra carriera e vita privata: “Sto bene, sono molto affaticata fisicamente, ... Riporta ilmessaggero.it

Barbara D’Urso: «Ho tanta rabbia dentro: negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita» - A sostenerla in questa nuova avventura c’è Milly Carlucci, che l’ha voluta a tutti i costi nonostante – racconta – ... Come scrive vanityfair.it