Barbara D’Urso si gioca Carramba a Ballando | il motivo per cui era top secret

Tivvusia.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso aveva cercato di smorzare i rumors sul suo possibile ritorno in Rai. Ieri, a Domenica In, la conduttrice ha chiarito la situazione: il format “Surprise Surprise”, ispirato al celebre Carramba! Che Sorpresa, è effettivamente presente nei palinsesti. “Si chiama Surprise Surprise, credo sia nei palinsesti – ha detto D’Urso – Già l’anno scorso era stato annunciato, poi improvvisamente è sparito. Ora è di nuovo in palinsesto. Non ne so molto. certo che mi piacerebbe condurlo, ma decideranno i dirigenti Rai”. La vicenda dai primi rumor ai palinsesti ufficiali. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

barbara d8217urso si gioca carramba a ballando il motivo per cui era top secret

© Tivvusia.com - Barbara D’Urso si gioca Carramba a Ballando: il motivo per cui era top secret

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Gioca Carramba