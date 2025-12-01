Barbara D’Urso si gioca Carramba a Ballando | il motivo per cui era top secret

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso aveva cercato di smorzare i rumors sul suo possibile ritorno in Rai. Ieri, a Domenica In, la conduttrice ha chiarito la situazione: il format “Surprise Surprise”, ispirato al celebre Carramba! Che Sorpresa, è effettivamente presente nei palinsesti. “Si chiama Surprise Surprise, credo sia nei palinsesti – ha detto D’Urso – Già l’anno scorso era stato annunciato, poi improvvisamente è sparito. Ora è di nuovo in palinsesto. Non ne so molto. certo che mi piacerebbe condurlo, ma decideranno i dirigenti Rai”. La vicenda dai primi rumor ai palinsesti ufficiali. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

