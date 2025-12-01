Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha provato a smentire, ieri la ritrattazione a Domenica In: Barbara D’urso conferma la presenza in palinsesto di Carramba, anzi di Surprise Surprise, che altro non è che il format di. Carramba! . si chiama Surprire Surprise, credo sia nei palinsesti, – dice Barbara D’urso a Domenica In – però già è successo un’altra volta l’anno scorso che era nei palinsesti e qualcuno ha dato la notizia che io avrei fatto questo Carramba che sorpresa, improvvisamente in un giorno è sparito, quindi adesso è di nuovo nei palinsesti. Io non ne so niente, non ne so nulla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere