Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando Ecco perchè non si doveva sapere
Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha provato a smentire, ieri la ritrattazione a Domenica In: Barbara D’urso conferma la presenza in palinsesto di Carramba, anzi di Surprise Surprise, che altro non è che il format di. Carramba! . si chiama Surprire Surprise, credo sia nei palinsesti, – dice Barbara D’urso a Domenica In – però già è successo un’altra volta l’anno scorso che era nei palinsesti e qualcuno ha dato la notizia che io avrei fatto questo Carramba che sorpresa, improvvisamente in un giorno è sparito, quindi adesso è di nuovo nei palinsesti. Io non ne so niente, non ne so nulla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Mariotto: “Ho saputo che devi fare un programma al posto della Carrà” Barbara D’Urso: “Grazie per l’augurio, ma questa cosa della Carrà non mi risulta. Questa settimana sono state scritte delle cose non vere. Io potrei essere il mignolo di Raffaella” #Ballando Vai su X