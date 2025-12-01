Personaggi tv. Barbara D’Urso, che brutta notizia! Le foto dall’ospedale: cosa succede – Barbara D’Urso si trova attualmente sotto osservazione medica dopo aver riportato un infortunio alla spalla durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. L’episodio, avvenuto in diretta su Raiuno, ha immediatamente suscitato preoccupazione sia tra i fan che tra gli addetti ai lavori. L’episodio si è verificato al termine di una coreografia particolarmente impegnativa con il maestro Pasquale La Rocca, quando un movimento brusco ha causato un dolore improvviso e intenso. La D’Urso, volto noto della televisione italiana e concorrente tra le più seguite di questa edizione, ha voluto tenere aggiornati i suoi sostenitori condividendo alcune immagini dal pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma tramite i social. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Barbara D’Urso, le foto dall’ospedale mettono in allarme: cosa succede