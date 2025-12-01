Barbara d’Urso il futuro in Rai e il freno di Antonella Clerici

Da giorni si parla di un possibile ritorno in Rai, in prima serata, di Barbara d'Urso, ma da parte sua c'è reticenza nel dirlo. Dietro le quinte ci sarebbe un blocco da parte di una sua collega: nulla di personale ma è tutto legato alla collocazione in palinsesto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Barbara d’Urso, il futuro in Rai e il freno di Antonella Clerici

Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: liti, querele (e l'ex fidanzato Vicky Gitto «in comune») - facebook.com Vai su Facebook

Mariotto: “Ho saputo che devi fare un programma al posto della Carrà” Barbara D’Urso: “Grazie per l’augurio, ma questa cosa della Carrà non mi risulta. Questa settimana sono state scritte delle cose non vere. Io potrei essere il mignolo di Raffaella” #Ballando Vai su X

Barbara d’Urso rompe il silenzio: perché ha detto sì a Ballando con le Stelle - Barbara d’Urso è tornata nel salotto di Domenica In, accolta da Mara Venier con affetto e grande curiosità. comingsoon.it scrive

Barbara D’Urso a Domenica In: tra confessioni sentimentali, intesa con La Rocca e futuro in Rai - Ospite di Mara Venier nella puntata del 30 novembre, Barbara D’Urso si è raccontata senza filtri, rivelando dettagli inediti della sua vita privata. Da vocedinapoli.it

Barbara d’Urso smentisce il ritorno in prima serata su Rai 1: “Non condurrò Carramba” - Arriva la smentita a Ballando con le Stelle: “Non sono neanche il mignolo della Carrà”. Da mondotv24.it

Barbara D'Urso e la RAI: c'è un programma (ancora) segreto nel suo futuro dopo Ballando con le Stelle? - Dopo l'annuncio ufficiale della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, nuove indiscrezioni parlano di un format in prima serata pronto per la conduttrice napoletana. Come scrive movieplayer.it

Barbara D’Urso dopo Ballando con le stelle 2025 resta in Rai?/ Ivan Zazzaroni si sbilancia sul suo futuro - Barbara d'Urso potrebbe restare in Rai dopo Ballando con le Stelle 2025: il giornalista e giurato del programma Ivan Zazzaroni si sbilancia... ilsussidiario.net scrive

Barbara D’Urso rompe il silenzio sul "veto Mediaset in Rai”: Fabrizio Corona pubblica l'audio segreto - Un audio diffuso da Fabrizio Corona fa esplodere un nuovo caso: Barbara D'Urso conferma l'esistenza di un veto di Mediaset sul suo futuro televisivo. Come scrive movieplayer.it