Barbara d’Urso finisce in ospedale | ecco cosa è successo dopo la diretta di Ballando con le Stelle

Incidente in diretta per Barbara D’Urso. Un infortunio improvviso, un ospedale, una decisione drammatica. Nessuno se lo aspettava davvero. Ballando con le Stelle a rischio Hai presente quando tutto sembra andare alla grande. e poi BAM, qualcosa va storto? È quello che è successo a Barbara d’Urso. Durante una diretta di Ballando con le stelle, un passo, un dolore improvviso, e la scena cambia: non più danza, ma corsa in ospedale. Barbara non è nuova al dolore: da settimane convive con un infortunio alla spalla. Lo aveva detto, ma non si era mai fermata. Allenamenti, coreografie, prove su prove con Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

