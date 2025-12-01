Barbara D’Urso è in ospedale rischio ritiro da Ballando con le stelle

Nella puntata di sabato sera di  Ballando con le stelle  abbiamo assistito a un piccolo momento di défaillance di  Barbara D’Urso  che, mentre ballava con Pasquale La Rocca, ha manifestato un piccolo  problema al braccio. Se inizialmente non sembrava nulla di cui preoccuparsi, le immagini pubblicate oggi sui social da Barbara generano invece non poca apprensione. Barbara D’Urso ha infatti rivelato attraverso alcune foto di essersi recata in  ospedale  e, in particolare, al reparto di  radiologia. Visto il piccolo incidente di sabato sera, il dolore al braccio potrebbe aver portato Barbara a scegliere di fare qualche accertamento, dopo aver già rivelato nelle settimane precedenti di essere seguita da un fisioterapista e di dover fare uso di antidolorifici per i vari dolori dovuti al forte allenamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

barbara d8217urso 232 in ospedale rischio ritiro da ballando con le stelle

© Metropolitanmagazine.it - Barbara D’Urso è in ospedale, rischio ritiro da Ballando con le stelle

