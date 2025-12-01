Barbara D’Urso è in ospedale rischio ritiro da Ballando con le stelle

Nella puntata di sabato sera di Ballando con le stelle abbiamo assistito a un piccolo momento di défaillance di Barbara D’Urso che, mentre ballava con Pasquale La Rocca, ha manifestato un piccolo problema al braccio. Se inizialmente non sembrava nulla di cui preoccuparsi, le immagini pubblicate oggi sui social da Barbara generano invece non poca apprensione. Barbara D’Urso ha infatti rivelato attraverso alcune foto di essersi recata in ospedale e, in particolare, al reparto di radiologia. Visto il piccolo incidente di sabato sera, il dolore al braccio potrebbe aver portato Barbara a scegliere di fare qualche accertamento, dopo aver già rivelato nelle settimane precedenti di essere seguita da un fisioterapista e di dover fare uso di antidolorifici per i vari dolori dovuti al forte allenamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Barbara D’Urso è in ospedale, rischio ritiro da Ballando con le stelle

