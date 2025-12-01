Barbara D’Urso è finita in ospedale dopo il problema alla spalla avvertito durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, un infortunio che ha destato preoccupazione tra pubblico e addetti ai lavori. La conduttrice, tra le concorrenti più seguite del programma del sabato sera di Raiuno, ha documentato la sua mattinata di controlli al Sant’Andrea di Roma attraverso alcune immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram. L’incidente era avvenuto al termine di un’esibizione con il maestro Pasquale La Rocca, quando un movimento improvviso le aveva provocato un dolore acuto. Anche il giorno successivo, durante la sua partecipazione a Domenica In, la presentatrice aveva lasciato intuire il fastidio con qualche smorfia che non era sfuggita ai telespettatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Barbara D’Urso, che brutta notizia! Le foto dall’ospedale: cosa succede