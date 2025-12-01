Barbara D’Urso che brutta notizia! Le foto dall’ospedale | cosa succede

Barbara D’Urso è finita in ospedale dopo il problema alla spalla avvertito durante l’ultima puntata di  Ballando con le stelle, un infortunio che ha destato preoccupazione tra pubblico e addetti ai lavori. La conduttrice, tra le concorrenti più seguite del programma del sabato sera di Raiuno, ha documentato la sua mattinata di controlli al  Sant’Andrea di Roma attraverso alcune immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram. L’incidente era avvenuto al termine di un’esibizione con il maestro  Pasquale La Rocca, quando un movimento improvviso le aveva provocato un dolore acuto. Anche il giorno successivo, durante la sua partecipazione a  Domenica In, la presentatrice aveva lasciato intuire il fastidio con qualche smorfia che non era sfuggita ai telespettatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

