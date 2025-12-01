Barazzutti e l’amico Pietrangeli | Volevo assomigliargli aveva un fascino assoluto

Il campione ricorda così uno dei quattro “moschettieri” che ha guidato, nel ‘76, l’Italia alla conquista della sua prima Coppa Davis: «È entrato nell’immaginario collettivo per il suo modo di vivere, le sue frequentazioni con i reali, i registi, gli attori e le attrici». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Barazzutti e l’amico Pietrangeli: “Volevo assomigliargli, aveva un fascino assoluto”

