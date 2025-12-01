Bando INPS Sussidi scolastici Gestione Postelegrafonici 2024 25 | domande entro il 31 dicembre

È stato pubblicato il bando di concorso INPS relativo ai Sussidi scolastici Gestione Postelegrafonici per l’anno 2024-2025. L’iniziativa è rivolta agli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e degli ex dipendenti IPOST, soggetti alla trattenuta dello 0,40% prevista dall’art. 3 della legge 2081952, e deceduti in servizio o nel mese del pensionamento. L'articolo Bando INPS Sussidi scolastici Gestione Postelegrafonici 202425: domande entro il 31 dicembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

