Bandiera Palestina durante Olimpia-Tel Aviv multa di 200€ per consigliere regionale Lombardia Paladini | Esposta per 10 secondi farò ricorso

Durante la partita Olimpia- Tel Aviv, il consigliere regionale Lombardia Luca Paladini ha esposto una bandiera della Palestina per pochi secondi ed è stato così multato di 200 euro per aver "violato le regole interne del palasport" Una bandiera della Palestina esposta in silenzio per appena d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bandiera Palestina durante Olimpia-Tel Aviv, multa di 200€ per consigliere regionale Lombardia Paladini: “Esposta per 10 secondi, farò ricorso”

