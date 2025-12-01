Bancomat fatto esplodere la marmotta distrugge mezza filiale Bpm a Orio Litta
Orio Litta (Lodi), 1 dicembre 2025 - Ladri bombaroli di nuovo in azione nella notte: nel mirino è finita di nuovo una filiale di una banca del territorio Lodigiano. Una banda organizzata, attorno alle quattro del mattino di oggi, ha f atto saltare il bancomat della BPM di Orio Litta che si affaccia su via Mazzini, a due passi dal centro del paese. Banda del botto, sei arresti. Colpi ai bancomat di mezza Lombardia. La “base” nel Bresciano Dopo aver forzato una porta laterale i componenti della gang hanno infilato la classica ''marmotta" carica di esplosivo ed hanno innescato la bomba rudimentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
