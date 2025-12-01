Banche | fonti ' doppio concerto su Mps-Mediobanca indagine prosegue'

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - E' su un "doppio concerto" che la Procura di Milano sta indagando: da un lato la cessione del 15% di Mps da parte del Mef tramite la procedura di Abb, dall'altro il voto espresso dagli azionisti lo scorso agosto, nell'assemblea di Mediobanca che boccia l'offerta su Banca Generali. La tesi di chi indaga è che l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e il presidente della holding Delfin Francesco Milleri hanno "concertato l'acquisto" della quota in mano al Mef "con il concorso esterno" dell'amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio, il quale fornisce quella che è una fonte inquirente definisce un "contributo causale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

