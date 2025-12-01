Banche e Governo verso l’intesa per la Manovra Irap +2% e anticipo sulle Dta

Il Governo e le grandi banche sarebbero vicini a raggiungere un accordo sul contributo che quest'ultime dovrebbero fornire al bilancio dello Stato nell'ambito della Manovra finanziaria. Sembra essere scongiurato un aumento ulteriore dell'Irap, grazie soprattutto alla pressione di Forza Italia. La tassa dovrebbe aumentare del 2% e non del 2,5% come ipotizzato da alcuni emendamenti. In compenso, le banche dovrebbero contribuire non attraverso una tassa, ma con un meccanismo di anticipo di liquidità simile a quello già attuato nella Manovra dello scorso anno.

